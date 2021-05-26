شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تتابع إنجازات البيت الفني للفنون الشعبية خلال النصف الثاني من 20/2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الأربعاء، الفعاليات التي نفذها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده، خلال النصف الثاني من الموسم الفني 2020- 2021، حيث تم تقديم 859 حفلاً حضرها ما يزيد على 11 ألف مشاهد، إلى جانب المشاركة في عروض المبادرة الإلكترونية «الثقافة بين إيديك»، والتي تم بثها على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.

ونجح السيرك القومي في تنظيم دورات تدريبية للأطفال على فنون السيرك ليكونوا نواة جيل جديد من الفنانين المتخصصين في هذا المجال، وبالفعل تم إلحاق 20 منهم ممن أتموا السن القانوني للعمل بالسيرك.

كذلك تم إجراء عمليات التطوير والتحديث ورفع كفاءة السيرك القومي وما شمله من تحديث نظم الإضاءة، وشاشات العرض، الملابس، وصيانة أجهزة الحركة، فضلاً عن قرب افتتاح السيرك القومي بمدينة 6 أكتوبر بعد إنهاء الإجراءات المتبعة.

وناقشت وزيرة الثقافة العديد من المشروعات لاستمرار عملية التطوير والتحديث منها تقديم فقرات جديدة تضاهى العروض العالمية واستكمال إضافة كل الآلات الموسيقية الداعمة للأوركسترا المصاحب للفقرات واستحداث خيمة متنقلة لتقديم عروض السيرك في مختلف المحافظات، إضافة إلى أنه جاري العمل على تغطية صالة العرض الخاصة بمسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية ليتواصل تشغيله طوال العام إلى جانب عمليات الإحلال والتجديد والتطوير بكل من مسرح البالون، ومقر السيرك بمدينة 15 مايو.