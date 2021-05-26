شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم : إزالة 32 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن إزالة 32 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدون ترخيص، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال ال 5 أيام الماضية، مؤكداً على استنفار جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع رجال الشرطة، للتعامل الفوري مع كافة صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم تنفيذ عدد 31 إزالة فورية لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية بإجمالي مساحة فدان، و8 قراريط، كما تم إزالة حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 7 أسهم من أراضي أملاك الدولة، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم إزالة 7 حالات تعدٍ بمركز الفيوم، بإجمالي مساحة 20 قيراطاً، وواحد سهم، كما تم إزالة حالتي تعدٍ بإجمالي مساحة 2 قيراط، و12 سهماً، بمركز إطسا، وفى مركز أبشواي تم إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 2 قيراط و16 سهماً.

وفي مركز ومدينة طامية تم إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 19 سهماً، إضافة لإزالة حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 7 أسهم، وفى مركز سنورس تم إزالة 9 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 6 قراريط.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن محافظ الفيوم أكد على أن حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بشكل يومي بجميع مراكز وقري المحافظة، جنباً إلى جنب مع حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة، مشدداً على أهمية متابعة ماتم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.