محافظ الفيوم : إزالة 32 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم : إزالة 32 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن إزالة 32 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدون ترخيص، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال ال 5 أيام الماضية، مؤكداً على استنفار جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع رجال الشرطة، للتعامل الفوري مع كافة صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم تنفيذ عدد 31 إزالة فورية لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية بإجمالي مساحة فدان، و8 قراريط، كما تم إزالة حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 7 أسهم من أراضي أملاك الدولة، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم إزالة 7 حالات تعدٍ بمركز الفيوم، بإجمالي مساحة 20 قيراطاً، وواحد سهم، كما تم إزالة حالتي تعدٍ بإجمالي مساحة 2 قيراط، و12 سهماً، بمركز إطسا، وفى مركز أبشواي تم إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 2 قيراط و16 سهماً.
وفي مركز ومدينة طامية تم إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 19 سهماً، إضافة لإزالة حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 7 أسهم، وفى مركز سنورس تم إزالة 9 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 6 قراريط.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن محافظ الفيوم أكد على أن حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بشكل يومي بجميع مراكز وقري المحافظة، جنباً إلى جنب مع حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة، مشدداً على أهمية متابعة ماتم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.