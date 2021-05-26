شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع تلقي المواطنين للقاح كورونا بالمركز الثابت بالكورنيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجري اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية على كورنيش النيل عقب افتتاح الكورنيش أمام المواطنين، تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بإعادة فتح الحدائق العامة والمتنزهات، مع الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
رافق المحافظ خلال جولته، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي).
تابع «القاضي» الحالة العامة للمواطنين للتأكد من مدي الالتزام بالحفاظ على تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، كما تابع التراخيص الخاصة بالمراكب النيلية، موجها باستمرار اعمال الصيانة للسور الحديدي بطول الممشى على النيل، مشدداً على استمرار أعمال النظافة العامة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
استمع المحافظ، لآراء المواطنين بعد الانتهاء من مراحل تطوير الكورنيش، حيث أكد أن الكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطني ومسؤولية مباشرة، مؤكدا ان اعمال التطوير ضمن خطة المحافظة، لتقديم مستوى عالي من الخدمات أمام ابناء المحافظة.
تفقد المحافظ المقر الثابت لتطعيم المواطنين بلقاح «كوفيد – 19» والمقام بإحدى وحدات الكورنيش مع استمرار تواجد الفرق المتحركة لاستقبال جميع المواطنين،حيث شاهد المحافظ تلقي المواطنين للقاح، كما تفقد، اعمال مبادرة «طعم من اجل حياه» والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، للتسهيل على المواطنين عملية التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان.