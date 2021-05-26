شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع تلقي المواطنين للقاح كورونا بالمركز الثابت بالكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية على كورنيش النيل عقب افتتاح الكورنيش أمام المواطنين، تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بإعادة فتح الحدائق العامة والمتنزهات، مع الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال جولته، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي).

تابع «القاضي» الحالة العامة للمواطنين للتأكد من مدي الالتزام بالحفاظ على تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، كما تابع التراخيص الخاصة بالمراكب النيلية، موجها باستمرار اعمال الصيانة للسور الحديدي بطول الممشى على النيل، مشدداً على استمرار أعمال النظافة العامة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

استمع المحافظ، لآراء المواطنين بعد الانتهاء من مراحل تطوير الكورنيش، حيث أكد أن الكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطني ومسؤولية مباشرة، مؤكدا ان اعمال التطوير ضمن خطة المحافظة، لتقديم مستوى عالي من الخدمات أمام ابناء المحافظة.

تفقد المحافظ المقر الثابت لتطعيم المواطنين بلقاح «كوفيد – 19» والمقام بإحدى وحدات الكورنيش مع استمرار تواجد الفرق المتحركة لاستقبال جميع المواطنين،حيث شاهد المحافظ تلقي المواطنين للقاح، كما تفقد، اعمال مبادرة «طعم من اجل حياه» والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، للتسهيل على المواطنين عملية التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان.