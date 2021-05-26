شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: مصر تحرص على تعزيز دور المدن والحكومات المحلية الأفريقية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، في الندوة التي نظمتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية حول موضوع «المدن الأفريقية والحكومات المحلية في مواجهة الوضع الاقتصادي والمالي بعد جائحة كورونا»، مع التركيز على دور الوكالة الإقليمية الأفريقية (ATA) التابعة للمنظمة.

وشارك في الندوة أعضاء المجلس التنفيدي للمنظمة، وأعضاء المجلس الأفريقى، وأوجين مبا، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، وجان بيير مباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.

وناقشت الندوة تأثير جائحة كورونا على القدرات المالية للحكومات المحلية والدور الذي ستلعبه الوكالة الإقليمية الأفريقية في إتاحة موارد إضافية للسوق المالي، وضمان حافز أكثر استدامة للاقتصاد، ونظام مالي أكثر استقرارًا، وكذا تبادل وتوثيق أفضل الممارسات والدروس لمواجهة الجائحة ماليًا.

في بداية كلمته، رحب اللواء محمود شعراوي بالرئيس الجديد لمنظمة المدن الأفريقية، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز دور المدن والحكومات المحلية الأفريقية في مواجهة تحدي فيروس كورونا، ومساندة جهود الدولة على الصعيد الأفريقي، وجاءت هذه المداخلة ضمن سياق التعرف على التجارب والخبرات المتنوعة للمدن الأفريقية وآليات مواجهة جائحة كورونا وتبادل الدروس المستفادة بين المدن والمحافظات الأفريقية.

وأضاف «شعراوي»، أن جائحة كورونا ضاعفت التحديات التي تواجه دولنا ومدننا الأفريقية خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والتي تأثرت بشكل أكبر بتأثيرات الجائحة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المشروعات المصرية في مرحلة ما بعد الجائحة تستجيب للتحديات الاجتماعية الاقتصادية، وذلك من خلال تحسين الاستجابة والتأهب لحالات الطوارئ من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والأمن الغذائي وفرص العمل .

ونوه إلى دعم الحكومة المصرية للانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز الأسواق المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع التأكيد على البعد البيئي من خلال الآخذ في الاعتبار الإجراءات المناخية وإدخال شبكة نقل نظيفة متعددة الوسائط للحد من تلوث الهواء.

وتابع وزير التنمية المحلية أنه «ولا شك أن اهتمام اجتماعنا اليوم ببحث الآثار السلبية المترتبة على الجائحة خاصة على الموارد المالية ولانفاق الاستثمار للمدن والحكومات المحلية لهو دليل على الرؤية الواعية للمنظمة القارية والتي تدعم مساعينا من أجل تفعيل خطط حكوماتنا المحلية في مواجهة الجائحة واستدامتها».

وقال إن الإجتماع سيتيح أيضًا تبادل الخبرات والتجارب في مواجهة الجائحة ومرحلة استعادة الاستقرار المجتمعي والاقتصادي مستقبلاً، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الوكالة الإقليمية لأفريقيا وسيتم تدارس كيفية توجيه دعم لمساندتها وذلك في ضوء الدور الهام الذي تلعبه أنشطة صناديق التنمية المحلية والتي باتت من الممارسات الدولية المتعارف عليها سواء على المستوي القاري أو الدولي، وتسهم في تعزيز قدرات المحافظات بالإضافة إلى ما يرد لها من تمويل من المركز.

وأشاد «شعراوي»، بالجهد المتميز لجان بيير امباسي في رعاية هذه المبادرة الهامة والتي نثق أنها ستقدم العديد من الحلول للتحديات التي تواجه مدننا الأفريقية.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لاستقبال الحضور جميعا مجددًا في القاهرة سواء خلال احتفالية توقيع اتفاقية المقر لمكتب شمال افريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية أو خلال النسخة الثانية لمؤتمر «المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة» بالقاهرة بعد نجاح النسخة الأولى التي استضافناها في يونيو 2019.