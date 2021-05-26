شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تناقش الاستعدادت للإمتحانات مع طلاب الإتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الأربعاء، اجتماعا باتحاد طلاب جامعة بنها، بحضور الدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد الرفاعي رئيس اتحاد الطلاب بجامعة بنها، ورؤساء الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة، في بيان صحفي، إنه تم مناقشة كافة المشاكل الطلابية الخاصة بالامتحانات، مع الأخذ في الإعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا، وبما لا يخالف قرارات المجلس الأعلي للجامعات المنظمة للامتحانات، مشيرا إلى أن هدفنا هو مصلحة الطلاب والحفاظ عليهم وعلي مستقبلهم.

وأوضح أن الإمتحانات ستكون من المنهج الدراسي ومن خلال ماتم دراستة وشرحة في المحاضرات سواء في الكليات أو على منصة الجامعة الالكترونية.