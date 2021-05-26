شكرا لقرائتكم خبر عن زحام على مراكز لقاح كورونا في المنيا.. ومراكز متنقلة لتخفيف التزاحم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد 16 مركزاً، وفرقة متنقلة، للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المنيا، إقبال من المواطنين للحصول على اللقاح، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة .

وقال الدكتور عاطف محمد على، المدير الوقائي، ومنسق مركز تطعيم العدوة، شهدت المركز إقبال كبير، وتزاحم من المواطنين، لتسجيل رغباتهم في الحصول على اللقاح، حيث خصص مراكز لتسجيل الرغبات، وأيضا للفحص الطبي، قبل الحصول على اللقاح .

وأعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اقبال المواطنين على المراكز للحصول على اللقاح. مؤكدا اطلاق المراكز المتنقلة، بهدف إلى استيعاب كافة فئات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19)، للوصول إلى كافة فئات المواطنين.

هذا وقد تم تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة بالإضافة إلى تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة «المساجد -الكنائس» ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون.

وتشمل مراكز تلقي اللقاح الـ16 (المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الاسرة بدماريس بمركز المنيا – المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الاسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز ابوقرقاص – المركز الطبي العام بمركز بملوي – مستشفي ديرمواس العام- مستشفي سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).