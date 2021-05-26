شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجان إمتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالزقازيق، وذلك لمتابعة إنتظام سير الإمتحانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.

قام وكيل الوزارة بمتابعة سير إمتحانات أخر العام الدراسي للصف الثالث الثانوي للتمريض، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة أثناء أداء الامتحانات، وإرتداء الكمامة، وتوافر المطهرات، وإجراء التطهير والتعقيم اليومي بجميع الفصول، حفاظاً على صحة الطلاب بالمحافظة، كما أطمئن وكيل الوزارة من الطلاب على حسن سير الإمتحانات، واستفسر من بعض الطلاب على مستوى الأسئلة، ومدي كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها للمناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي، وكذلك التأكد من عدم وجود أي شكوي، متمنياً لهم حياة عملية جيدة، ومستقبل أفضل في المرحلة القادمة، مشيداً بجهود القائمين على أعمال النظام والمراقبة داخل لجان الإمتحانات، للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.