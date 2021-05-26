شكرا لقرائتكم خبر عن بباقات ورود وزفة بالدير.. دفن جثمان أول أسقف قبطي يتوفى بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بباقات الورود والزفة بالدير على انغام الالحان القبطية الارثوذكسية اختتمت اجراءات الدفن وصلوات الجنازة على جثمان نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب العامر بالأقصر، والذي يعد اول اسقف مصري يتوفي بمضعفات وباء كورونا .

واقيمت صلوات الجنازة للأسقف الراحل مرتين الأولي ترأسها نيافة المطران الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط بالمنيا، بكنيسة القديس مار مرقس بسمالوط، حيث المستشفى التي كان يعالج فيها منذ منتصف شهر أبريل الماضي، وهي مستشفى الراعي الصالح التابع لمطرانية سمالوط.

كما أقيمت صلوات الجنازة بدير الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، وشارك في الصلوات أصحاب النيافة: الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارسية الأقصر، الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا رويس الأسقف العام بأسيا، وحضر الصلاة نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر وطيبة.

كما شارك في صلوات التجنيز وفود رهبانية من أديرة المحرق والسريان والقديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو والشهيد مارجرجس بالرزيقات والقديس الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا إلى جانب كهنة من إيبارشيات الأقصر، أسنا وأرمنت، قنا، دشنا، نجع حمادى، أبوقرقاص.

ونعى قداسة البابا تواضروس، الأسقف الانبا سلوانس، وجاء في نعي قداسته: ذاكرين له خدمته الجليلة طوال مدة حبريته كأسقف عام ثم رئاسته لدير الشايب، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن، حتى أكمل سعيه بكل إخلاص وأمانة، خالص العزاء لمجمع رهبان الدير العامر ولكل أبنائه ومحبيه.

ورحل الأنبا سلوانس، عن عمر تجاوز ٧٥ عامًا، على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٤٣ سنة منها ٢٢ سنة أسقفًا.