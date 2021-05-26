شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشيات المنيا وبني سويف تحيي ذكرى استشهاد 35 قبطيًا بطريق دير «الأنبا صموئيل المعترف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحي دير القديس الأنبا صموئيل المعترف، شمال المنيا، وكنائس عدة إيبارشيات كنسية بمحافظتي المنيا وبني سويف، اليوم الأربعاء، ذكرى استشهاد 35 قبطيًا، على أيدي عناصر إرهابية بطريق دير «الأنبا صموئيل المعترف» بالصحراء الغربية، غرب محافظة المنيا.

وتقيم الكنائس التابعة لأربعة مطرانيات هي مطرانية ببا والفشن، بني مزار، مغاغة، أبوقرقاص، وغيرها من المطرانيات، قداسات الذكرى السنوية لضحايا الحادث الأول الذي وقع يوم 26 مايو من عام 2017، واستشهد فيه 28 شهيدًا من أقباط محافظتي المنيا وبني سويف، وتذكر الكنائس خلال نفس القداس أيضًا شهداء الحادث الثاني الذي وقع بصورة مماثلة للحادث الأول، في نوفمبر من عام 2018.

وامتنع دير «الأنبا صموئيل المعترف» عن الإعلان عن استقبال زوار اليوم الأربعاء، بسبب التدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا، وقرر الدير إقامة قداس الذكري السنوية الرابعة للشهداء، برئاسة الأنبا باسيليوس، رئيس الدير، بحضور رهبان الدير فقط.

وكان طريق دير الأنبا صموئيل بالمنيا، شهد حادثين إرهابيين استهدفا زوار الدير، الحادث الأول استشهد فيه 28 من أقباط محافظتي المنيا وبني سويف، في 26 من مايو عام 2017، إثر استهداف عناصر إرهابية لحافلات وسيارات تقل الأقباط، وهم في طريقهم لدير «الأنبا صموئيل المعترف»، غرب مركزي مغاغة والعدوة، أقصى شمال محافظة المنيا. والحادث الثاني كان لحافلتين تقلا أقباط في نوفمبر 2018 تعرضت لهجوم من مسلحين ملثمين، أثناء عودة الحافلتين من زيارة لدير الأنبا صموئيل المعترف أقصى شمال غرب محافظة المنيا، وأسفر الهجوم عن استشهاد 7 أقباط وإصابة 18 آخرين.