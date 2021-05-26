شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 555 مشروعا قوميا بالوزارة بتكلفة 144 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدكتور خالد عبدالغفار يقدم متابعات دورية للرئيس السيسي ورئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع التعليم.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية TeN، أن اجتماع وزير التعليم العالي مع رئيس الوزراء تناول التطور الذي يشهد قطاع التعليم العالي على مستوى المشروعات القومية التنفيذية.

وأوضح أن الوزارة تقوم بـ 555 مشروعا قوميا في مجال الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، بإجمالي 442 كلية في الجامعات الحكومية، و12 جامعة أهلية تحت الإنشاء، وإنشاء 6 جامعات تكنولوجية بتكلفة 144 مليار جنيه.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعية يخدم قطاع كبير جدا من المواطنين، حظي باهتمام كبير في موازنة الدولة.