شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأربعاء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، وأن الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة، مشددةً على استمرار شَنّ الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على جميع الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.