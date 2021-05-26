شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لمحافظ الغربية بالمجزر نصف الآلي بشبشير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح الأربعاء، بجولة تفقدية لمشروع المجزر نصف الآلي بقرية شبشير الحصة، والذي يُعَد أحد أهم المشروعات الإنتاجية التي تعمل المحافظة على إنهائها خلال الشهور المقبلة.

ويُقَام المشروع على مساحة 30 قيراطًا، بواقع 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة للبيئة.

وقال «رحمي» إن مثل هذه المشروعات تقدم فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تقديمها خدمة عالية المستوى، مؤكداً حرص القيادة العليا على تطوير المجازر ورفع كفاءتها لضمان تقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب، ويأتي ذلك في إطار السعي للقضاء على الذبح خارج المجازر.

ويُذكر أن المجزر في مرحلة التشطيب والتجهيزات النهائية، حيث وصلت نسب الانتهاء من الأعمال المدنية إلى 90% والمُعَدّات إلى 95%، تمهيداً للافتتاح في أقرب وقت.