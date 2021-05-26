شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي وفودة وراغب» يوقعون بروتوكولًا لتدريب وتأهيل العاملين بجنوب سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقَّع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، برتوكول تعاون بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور المهندسة إيناس سمير نائبة محافظة جنوب سيناء، وعدد من قيادات الوزارة والأكاديمية.

ويهدف البرتوكول إلى إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية بجنوب سيناء، متابعة أداء مهامها وتلبية احتياجات المحافظة من التدريب والارتقاء بالعنصر البشرى في عدد من المجالات الرئيسية ومنها القياة وتولى المسئولية والإدارة والسياسة العامة والمجالات الإدارية والتكنولوجية.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن التعاون المستمر والبناء بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب بدء بالفعل منذ عام 2019 ومستمر حتى الآن، وأن هناك العديد من الأنشطة التي تتعاون فيها الوزارة مع الأكاديمية من بينها إجراء الاختبارات التخصصية والعامة والسلوكية والقيادية بمقر الأكاديمية للمتقدمين لمسابقات القيادات المحلية التي تعلنها وتديرها الوزارة، بالإضافة إلى برامج التدريب التي تجري خلال هذه الفترة لسكرتير عموم المحافظات وسكرتيري العموم المساعدين .

وقال «شعراوي»، إنه يتم أيضاً التعاون مع الأكاديمية في تدريب العاملين بالمحليات خاصةً ممن يتعاملون بصورة مباشرة مع المواطنين من خلال مبادرة المسؤول الحكومي المحترف بالتنسيق مع وزارة الإتصالات، مشيرا إلى إهتمام الوزارة بالتعليم والتدريب وتمكين الكوادر البشرية بالإدارة المحلية لأداء الوظائف بصورة أفضل، بإعتبار ذلك يعد من أهم ركائز التنمية.

وأشاد بالأداء المتميز الذي تقوم به الأكاديمية في رفع كفاءة العاملين الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الماضية لتغييرهم للأفضل ورفع مستوى الوعي لدى المتدربين مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع جودة الحياة للمواطنين.

وشدد الوزير، على أن الوزارة تسعى للإستمرار في تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات ومكافحة الفساد بكافة صورة وأشكاله لتحقيق رضا المواطنين، لافتاً إلى أن الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة لا يتم الترشيح لها إلا الموظفين حسن السمعة وغير مقصر في أداء عمله لأن الموظف الجيد والكفء هو وجه المحليات المشرف، مقدما الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على موافقته بإلحاق العاملين بالإدارة المحلية في دورات تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الأمر الذي ساهم في تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات .

من جانبه، أكد اللواء خالد فودة، حرص المحافظة على تأهيل وتطوير العنصر البشري خاصة الشباب في إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكينهم وتأهيلهم، وكذا النهوض بقدرات العاملين بديوانها العام وموظفي المحليات التابعة لها.

وقال المحافظ إن أوجه التعاون بين المحافظة والأكاديمية في إطار البرتوكول ستتركز على تقديم الدورات التدريبية اللازمة في المجالات المختلفة وفقًا للاحتياجات المتفق عليها، وأيضًا تنفيذ برامج سياحية وثقافية بالمحافظة لمتدربي وخريجي الأكاديمية، بالإضافة إلى التعاون المتبادل في تنظيم وعقد الأنشطة المشتركة والفعاليات والمؤتمرات إلى جانب المحاضرات والتدريبات والزيارات الميدانية.

وأضاف أن هناك تنسيق وتعاون بين المحافظة والأكاديمية خلال الفترة الماضية حيث قامت الأكاديمية بتخريج العديد من العناصر الشبابية الجيدة والمتميزة والذين حصلوا على فرص للإلتحاق بالعمل الحكومى في المحافظات والوزارات المختلفة والهيئات الحكومية المختلفة ومن بين الخريجين المهندسة إيناس سامى نائبة محافظ جنوب سيناء.

وقدمت «راغب»، الشكر لوزير التنمية المحلية ولجميع العاملين بها سواء في الوزارة أو في مركز التنمية المحلية بسقارة، وقالت راغب: «اللواء محمود شعراوي دائمًا معضد وداعم للأكاديمية، مؤكدة على أن الشراكة القائمة مع وزارة التنمية المحلية تأتى في إطار الإيمان المشترك بأن العنصر البشري هو من أهم أصول الدولة وأن تدريب وتنمية العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحليات يساهم بشكل أساسي في التنمية الجارية حاليا.

وأضافت أن التعاون مع الوزارة يشمل نطاقات عدة منها تقديم الاستشارات لتنمية وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة إلى جانب البرامج التدريبية المتنوعة التي يتم تصميمها وتنفيذها لتتناسب مع العاملين بالوزارة والمحافظات على اختلاف مستوياتهم الإدارية.

كما تقدمت بالشكر لمحافظ جنوب سيناء على رؤيته الثاقبة وإيمانه بتدريب الكوادر العاملة بالمحافظة، مضيفة أن البروتوكول الموقع مع المحافظة هو امتداد لتعاون قائم بالفعل بين المحافظة والأكاديمية، ويتم من خلال ذلك البروتوكول تقديم الاستشارات إلى جانب تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية.

وزير التنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب يوقعون برتوكول تعاون لتدريب العاملين بجنوب سيناء

وزير التنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب يوقعون برتوكول تعاون لتدريب العاملين بجنوب سيناء

وزير التنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب يوقعون برتوكول تعاون لتدريب العاملين بجنوب سيناء

وزير التنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب يوقعون برتوكول تعاون لتدريب العاملين بجنوب سيناء

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