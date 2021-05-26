شكرا لقرائتكم خبر عن الربيع أوشك على الانتهاء .. «الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن فصل الصيف لم يبدأ بعد.

وقال «شاهين»، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، في برنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة «TEN»، إن الطقس مستقر بشكل كبير خلال الأيام الجارية، ودرجات الحرارة تتراوح بين المعدلات الطبيعية.

وأضاف أن هذا الاعتدال في درجات الحرارة يُعتبر طبيعيًا في مثل هذا التوقيت، حيث نمر بفصل الربيع، الذي أوشك على الانتهاء، حيث ينتهي بحلول 20 يونيو المقبل، فيما يبدأ فصل الصيف يوم 21 يونيو.

وأشار إلى أنه من الوارد أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات جوية وارتفاعات في درجات الحرارة، حيث ترتفع درجة الحرارة بدءًا من الإثنين المقبل، وفقًا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولكن بشكل مؤقت، ولن يستمر الأمر لفترة طويلة.