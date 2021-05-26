شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس و موجة جديدة تتعرض لها البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن حالة طقس خلال الأسبوع المقبل، وقالت بان الحرارة سترتفع 5 درجات مئوية بداية من يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة أسبوع، لتصل في القاهرة الكبرى 39 درجة وتصبح في جنوب الصعيد 43 درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد ي بيان لها، بان حالة الطقس في الإسكندرية والساحل الشمالي لن يتأثر بارتفاع في درجات الحرارة ويستمر الطقس في تلك المناطق صيفي معتدل خلال هذا الأسبوع، مؤكدة بان الطقس ليلا طقس سيكون لطيف على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب البلاد.

كما أعلن هيئة الأرصاد درجات الحرارة 48 ساعة المقبل في القاهرة المحافظات.

درجة الحرارة غدًا الخميس 27 مايو.

القاهرة: العظمى 38 والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

مطروح: العظمى 27 والصغرى 18 درجة.

سوهاج: العظمى 41 والصغرى 22 درجة.

قنا: العظمى 41 والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 43 والصغرى 25 درجة.

درجة الحرارة يوم الجمعة 28 مايو

القاهرة: العظمى 36 والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة.

مطروح: العظمى 26 والصغرى 18 درجة.

سوهاج: العظمى 41 والصغرى 22 درجة.

قنا: العظمى: 41 والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 43 والصغرى 25 درجة.