شكرا لقرائتكم خبر عن شون وصوامع المنيا تستقبل 265 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين بالمنيا الاستمرار في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد استلام 265167 طنا، و464 كيلو من القمح، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن عملية التوريد تتم داخل 41 مركز تجميع، من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا، منذ بدء استلام المحصول، في 15 أبريل الجاري، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح، حتى نهاية يونيو المقبل.

يذكر أن المساحة المزروعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.