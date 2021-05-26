شكرا لقرائتكم خبر عن %100 نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة الحسنة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة الحسنة للعام المالي الجاري 100%. وأكد أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء للعام المالي الجاري 2020- 2021 تبلغ 20 مليونًا و403 آلاف جنيه.

وقال رئيس المدينة إنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع 6 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء، و7 ملايين و718 ألف جنيه للطرق، و735 ألف جنيه لتحسين البيئة، و5 ملايين و931 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.