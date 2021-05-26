شكرا لقرائتكم خبر عن العزايزي يكشف ردود فعل الجمهور على شخصية الإرهابي في «الاختيار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان محمد العزايزي كواليس تجسيده لشخصية الإرهابي «أبوعبيدة» في مسلسل الاختيار 2.

وقال العزايزي خلال لقائه مع الإعلامية فرح سعيد، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد: «ردود فعل الجمهور أبهرتني بعد عرض المسلسل، وبعض الأشخاص كانت تصفني بالإرهابي حينما تقابلني في الشارع»، مازحا: «فيه ناس كانت بتقولي يا خسيس».

وأشاد العزايزي بالمخرج بيتر ميمي قائلا :«عمل حاجة محصلتش، ويبحث عن الوجوه المناسبة للأدوار حتى ولو كان الظهور الأول لها».

وأضاف العزايزي: «المؤلف هاني سرحان اهتم بكافة التفاصيل الخاصة بشخصية الإرهابي، حتى أسلوب تناول الطعام»، معربا عن سعادته بالعمل مع الفنان إسلام جمال لأول مرة. وتابع: «إسلام جمال كان متعاونا للغاية، وحرص على تقديم النصائح له خلال تصوير المشاهد».