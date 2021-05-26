شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة جامعة المنيا لقرية جبل الطير توقع الكشف الطبي على 435 مواطنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة هي استمرار لجهود الجامعة المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية في الاهتمام بصحة مواطني محافظة المنيا، والقرى المحتاجة، والتحرك إليهم في قوافل طبية تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين لتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمجان بمقار قراهم في ظل جائحة كورونا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شارك فيها 13 طبيبا من كافة التخصصات رافقهم الدكتور إيهاب رفعت وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع والمشرف العام على القوافل البيئية المتكاملة لجامعة المنيا، بالإضافة لصيدليين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة والمستشفيات الجامعية، رافقتهم الدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، وكذلك عضوان من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض رافقتهم الدكتورة يسرية السيد وكيل الكلية؛ وذلك خلال ندوة التوعية التي عقدتها القافلة لأهالي القرية عن مخاطر الإدمان والتعاطي، وتم خلالها توزيع المطويات الورقية وتعليق الملصقات لتوعوية أهالي القرية، كما شارك في القافلة طلاب مجموعة أصدقاء البيئة بكليتي التربية النوعية والتمريض، وقام بتنظيم فعاليات القافلة العاملون بقطاع شؤون البيئة وإدارة متابعة وتنفيذ المشروعات.