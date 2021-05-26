شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير23 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد محمد صلاح، رئيس مركز المنيا، تحرير 23 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا المستجد، «عدم ارتداء كمامات»، بشوارع وأحياء مدينة المنيا.

وأضاف «صلاح» أنه قامت حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأحياء المنيا، تم خلالها المرور على المقاهي والمخابز والأسواق والمطاعم بمناطق عديدة في مدينة المنيا، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعلى هامش الحملة تم فحص إحدى شكاوى المواطنين والمتضررين من وجود بعض العيادات التخصصية داخل عمارة سكنية تم فحص الشكوى وإزالة أسبابها.