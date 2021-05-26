شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مدارس دسوق استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أعلنت رئاسة مركز ومدينة دسوق رفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بنطاق مركز ومدينة دسوق، ووجهت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والأحياء تكثيف أعمال النظافة والرش والتعقيم ورفع أي صناديق قمامة بجوار المدارس التي يتم العمل بها بامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والتى من المقرر إجراؤها اعتبارا من السبت 5/6/2021.

وبدأت صباح اليوم أعمال الرش والتعقيم بكافة المدارس التي يتم إجراء الامتحانات بها، بالإضافة إلى القيام بأعمال نظافة يوميا اعتبار من اليوم وحتى انتهاء أعمال الامتحانات والرش والتعقيم قبل وبعد إجراء الامتحان، وجارٍ التنسيق مع مركز شرطة دسوق وقسم شرطة دسوق والإدارة الصحية والإدارة التعليمية، والإسعاف وذلك لتوفير كافة سبل وأدوات الوقاية بالمدارس، بالإضافة إلى تخصيص حجرات للعزل.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء كمامات والتباعد الاجتماعي، واستمرار تعقيم كافة المدارس وكافة اللجان قبل أداء الامتحانات وبعدها، حفاظا على صحة الطلاب.

جدير بالذكر بأنه سوف يتقدم للامتحان عدد 8422 طالبا وطالبة بإدارة دسوق التعليمية، موزعين على عدد 52 لجنة امتحانات بنطاق مركز ومدينة دسوق.

كفر الشيخ