شكرا لقرائتكم خبر عن تفتقد الآدمية.. طلب إحاطة لـ«النواب» لتطوير منطقتي « 27 وجبل مهران» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المستشار محمود قاسم عضو مجلس النواب في الإسكندرية، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن تردي بعض المناطق السكنية في الإسكندرية.

وقال النائب في طلبه، إن منطقتي جبل 27 وجبل مهران الكائنتين أمام مساكن طابية صالح في منطقة القباري التابعة لقسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية، يفتقدان الآدمية، مطالبا بتطوير منطقة «جبل 27»، بشارع حيدرة، وكذا منطقة «جبل مهران» أمام مساكن طابية صالح .

وكشف النائب في طلبه تردي وسوء الحالة المعيشية لسكان المنطقتين حيث أنها سكن عشوائي عبارة عن «حجرات بدائية»، وهي سكن غير أدمي يفتقد لكافة خدمات البنية التحتية وأهمها الصرف الصحي الذي يؤدي عدم وجوده إلى الكثير من الأمراض المتوطنة التي تصيب السكان، نظراً للكثافة السكانية العالية الموجودة بهاتين المنطقتين.

وشدد «قاسم»، على الأهمية الجغرافية للمنطقة التي تجاور باب ميناء الإسكندرية رقم 27، والذي شهد أعمال تطوير هائلة لا تتناسب معها الحالة المتردية التي عليها هاتين المنطقتين التي يمكن الاستفادة من الأرض الخاصة بها في أعمال التوسعة لمدخل الميناء أو إنشاء مشاريع خدمية ولوجستية لمنطقة الميناء أسوة بما تم سابقاً لمنطقة «جبل المفروزة».

وقال في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه تم الموافقة على الاقتراح برغبة الذي قدمه إلى وزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تطوير منطقة «جبل الزيتون» بمنطقة القباري نظرا لتردي وسوء الحالة المعيشية لسكان هذه المنطقة العشوائية وافتقارها لكافة خدمات البنية التحتية، وتطوير المنطقة على أن يتم التنفيذ وتسليم وحدات سكنية بديلة لقاطني المنطقة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات في موعد لم يتحدد بعد.