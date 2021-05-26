شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث مع سفير دولة الإمارات تعزيز التعاون حول التنوع البيولوجي وتغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات الشقيقة لبحث التعاون بين البلدين في المجالات البيئية المختلفة وخاصة التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وقد أعربت وزيرة البيئة خلال اللقاء عن سعادتها للتعاون بين البلدين من أجل العمل على وقف استنزاف الموارد والحفاظ عليها لضمان إستدامتها للأجيال القادمة، مشيرة إلى تعاون البلدين أيضاً في مجال المخلفات الصلبة البلدية، حيث ستقوم قريبا بزيارة لإمارة الشارقة لتفقد المجمع الخاص بالمخلفات الصلبة التابع لشركة بيئة الإمارتية للمخلفات.

وأوضحت «فؤاد» خلال اللقاء العلاقات الوثيقة بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي في مفاوضات تغير المناخ، معربة عن سعادتها في استقبال وفد من دولة الإمارات لمناقشة المحاور المشتركة الخاصة بمفاوضات تغير المناخ، ومناقشات التأثيرات المختلفة لتغير المناخ على جميع مناحي التنمية وخاصة الموارد المائية التي تعاني من ندرتها العديد من دول الإقليم .

كما أعرب الدكتور حمد سعيد الشامسى سفير دولة الإمارات عن امتنانه وتقديره للمجهودات التي تبذلها مصر لخدمة القضايا البيئية المختلفة، مُشيداً بالتعاون المثمر والمستمر بين البلدين في كافة المجالات وأهمها قطاعات الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي.