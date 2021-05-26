شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة بيئية لرصد الملوثات بقرى شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر ونائباه المهندس علاء حسني وناصر عبداللطيف قافلة رصد الملوثات البيئية في قرية الشوبك، حيث قام الفريق المشارك في القافلة برئاسة الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمتابعة رفع المخلفات من عدد من البؤر ومعاينة بعض الأماكن الحيوية متضمنا الوحده الصحية بالشوبك والمدارس وبعض المنازل، وتم أخذ عينات مياه من تلك الأماكن لعمل التحليلات لها، إلى جانب أخذ عينات مياه من ترعة الشبيني لمعرفة مستوى التلوث بها، إلى جانب رصد حشرات المؤشر البيئي، كما زارت القافلة قرية المريج أيضا لملاحظة بعض البؤر الملوثة للبيئة بها.

وفى السياق تابع «العرفى» أعمال رصف طريق شبين القناطر- كفر حمزة بالمنطقة الأثرية بتل اليهودية بداية من منطقة المثلث وصولا لعزبة أيوب بمسافة 700 متر تقريبا خطة رد الشيء لأصله، حيث تمت أعمال فرد السن وغمر الطريق بالمياه، تمهيدا للبدء في أعمال الرصف النهائية ووضع الطبقة الأسفلتية للطريق خلال الأيام القادمة.