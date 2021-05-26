شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. انطلاق أولى رحلات تيتانيك 2 من سنغافورة 2022 .. والوجهة «فأل سيء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد مُضي ما يزيد على ١١٠ أعوام من غرق سفينة الركاب «تيتانيك»، بدأت شركة Blue Star Line الاسترالية في بناء سفينة «تيتانيك 2» في سنغافورة بتكلفة تقدر بـ500 مليون دولار. ومن المخطط أن تنطلق أولى رحلاتها في ٢٠٢٢.

وكشف موقع كروز أرابيان وشاينا ماريتيم أن تيتانيك الجديدة والتي ستحمل اسم ار اس ام ستبدء رحلتها باحياء المسار القديم وهو ما وصف «بالفال السيء» والذي غرقت أولى رحلاتها في أبريل 1912 بين ميناء ساوثهمبتون الانجليزي ونيويورك، ولكن السفينة ستتحرك من سنغافورة إلى دبي ومنها إلى ساوثهمبتون ومنها تنطلق إلى رحلتها القديمة كاولي رحلاتها التجارية

السفينة الجديدة مشابهة لنسختها الأصلية إلى حد كبير، ومزودة بتكنولوجيا متطورة ووسائل إنقاذ حديثة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بنائها عام ٢٠٢٢. وتتسع ل ٢٤٠٠ راكب بالاضافة إلى ٩٠٠ من الاطقم والبحارة.

كانت تيتانيك الأولى قد غرقت في ١٥ ابريل عام ١٩١٢، وبلغت تكلفة بنائها 7.5 مليون دولار، في الوقت الذي بلغت قيمة التعويضات ٥ مليون دولار.

وتسبب غرق تيتانيك في تعديل قواعد الامن والسلامة البحرية، حيث لم يكن لدى تيتانيك قوارب نجاة تكفي سوى لإنقاذ ١٢٠٠ شخص فقط، على الرغم من أن سعتها القصوى ٣٥٠٠، حيث تم وضع قواعد تُلزم السفن بحمل ما يكفي من قوارب النجاة لجميع الركاب.