شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 8 حالات شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالة إيجابية و8 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالة إيجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 475 حالة، بجانب تسجيل 8 حالات شفاء لترتفع إلى 3638 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 179 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 19 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و88 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.