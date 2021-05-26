شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الأقصر» يتفقد مركز لقاح فيروس كورونا بمستشفى الحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور الطاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد، وجميع أقسام المستشفى.

ورافق وكيل الوزارة في الجولة الدكتور / محمد محمد الرملى مدير المستشفى وكل قيادات المستشفى، حيث تفقد أقسام العيادات الخارجية وقسم العزل وصيدلية العزل المنزلى.. كما حرص الدكتور وكيل الوزارة على تفقد القسم الخاص بلقاح فيروس كورونا وأثنى على النظام وحرص المستشفى على توفير أفضل الخدمات، بجانب زيارة القسم الخاص باللجنة القومية للفيروسات الكبدية وأوصى بأهمية توفير العلاج باستمرار وشكر مجهودات القائمين على اللجنة.

وفى نهاية الجولة تفقد المبانى تحت التطوير في المستشفى وراجع التطوير المطلوب، كما عقد اجتماعا مع د/ محمد الرملى لتوضيح العديد من النقاط وتقديم الشكر لإدارة المستشفى على مجهودها الكبير ودورها في مواجهة وفاء فيروس كورونا، سواء بالفحص والعزل وتقييم الحالات أو بتقديم اللقاح.

ومن جانبها قدمت إدارة المستشفى الشكر للدكتور الطاهر أيوب وكيل الوزارة على الدعم المستمر وتقديم كل التسهيلات الممكنة حتى يؤدى المستشفى دوره في خدمة المواطنين والوطن.