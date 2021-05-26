شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية»: ضبط 8.5 طن لحوم وأسماك وتحرير 113 محضرا في حملات رقابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية من مجالس المدن، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، والرقابة الصحية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت خلال شهر مايو الجاري بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة لضبط سوق اللحوم والأسماك.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 113 محضر مخالفة، وضبط 5 طن و892 كجم لحوم ومصنعات لحوم، و515 كجم كبدة، و99 كجم دجاج، وطن و362 كجم أسماك مجهولة المصدر بدون بيانات، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، كما تم ضبط 558 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و210 كجم أسماك، و198 كجم لحوم مصنعة وكبده وطيور غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

تم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.