العشاء عند الساعة 08.28.. مواعيد الصلاة في الإسكندرية الأربعاء 26 مايو 2021

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في الاسكندرية اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012