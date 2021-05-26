وزيرة البيئة تلتقي سفير الإمارات لبحث سبل التعاون المجالات البيئية المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات لبحث التعاون بين البلدين في المجالات البيئية المختلفة وخاصة التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وأعربت وزيرة البيئة خلال اللقاء عن سعادتها للتعاون بين البلدين من أجل العمل على وقف استنزاف الموارد والحفاظ عليها لضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشيرة إلى تعاون البلدين أيضاً في مجال المخلفات الصلبة البلدية، حيث ستقوم قريبا بزيارة لإمارة الشارقة لتفقد المجمع الخاص بالمخلفات الصلبة التابع لشركة بيئة الإماراتية للمخلفات.

وأوضحت فؤاد، العلاقات الوثيقة بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي في مفاوضات تغير المناخ، معربة عن سعادتها لاستقبال وفد من دولة الإمارات لمناقشة المحاور المشتركة الخاصة بمفاوضات تغير المناخ، ومناقشات التأثيرات المختلفة لتغير المناخ على جميع مناحي التنمية وخاصة الموارد المائية التي تعاني من ندرتها العديد من دول الإقليم.

كما أعرب الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات عن امتنانه وتقديره للمجهودات التي تبذلها مصر لخدمة القضايا البيئية المختلفة، مُشيدا بالتعاون المثمر والمستمر بين البلدين في كافة المجالات وأهمها قطاعات الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي.​