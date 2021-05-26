الري: إزالة 4424 حالة تعد على النيل خلال الموجة ال17 للإزالات حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تم إزالة 4424 حالة تعد على مساحة 651 ألف متر مربع تقريبا (155 فدانًا) حتى الآن خلال الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل.. مشيرا إلى أن المتابعة والتصدي والملاحقة المستمرة أدت إلى تدني ملحوظ في المخالفات المحررة نتيجة تنفيذ سياسة الردع الفوري.

جاء ذلك خلال جولة وزير الري لمتابعة الإزالات التي تتم بمجرى نهر النيل بمحافظتي الجيزة والقاهرة، لتنفيذ 11 قرار إزالة بالبر الشرقي لمجرى نهر النيل بمنطقتي طرة والمعادي عبارة عن مخالفات لأعمال تشوينات وتعديات لاشتراطات الترخيص، وكذلك رسو مخالف والتهرب من سداد مستحقات الدولة، وقد وتم تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وشرطة البيئة والمسطحات وكافز الأجهزة ذات الصلة.

وأشاد الدكتور عبدالعاطي، بالتنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة وأجهزة الدولة المختلفة.. مشيرا إلى أن أجهزة الوزارة تواصل شن حملاتها ضمن الموجة ال17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تأتي استمرارا لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، والتي تم إطلاقها اعتبارا من 20 مارس الماضي.

كما شدد الوزير خلال جولته على ضرورة التصدي الفوري لمخالفات الردم بنهر النيل، حيث يعد ذلك النوع من التعدي هو أخطر أشكال التعدي لما له من آثار خطيرة على قدرة القطاع المائي للنهر على إمرار التصرفات المائية.

وفي ضوء التعامل الحاسم مع التعديات على نهر النيل وإزالتها في مهدها، فقد قامت أجهزة وزارة الري خلال الأيام القليلة الماضية بإزالة عدد كبير من التعديات على مجرى نهر النيل، حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة على مسطح إجمالي 1100 متر مربع بمركز الفشن بمحافظة بني سويف بمعرفة المخالفين وبوجود مهندسي الوزارة، كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة مبان بمسطح 2100 متر مربع بمدينة الفشن ببني سويف و5 قرارات إزالة مبان بمسطح 600 متر مربع بمدينة البدرشين بالجيزة.

كما تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذ 9 حالات إزالة بمركز زفتى بمحافظة الغربيه بمسطح 1095 مترا مربعا و10 حالات بمركز أشمون بمحافظة المنوفية بمسطح 212 مترا مربعا، وتنفيذ 5 قرارات إزالة ردم ناحية خور العليقات بجزيرة دندرة بمحافظة قنا، وقراري إزالة مباني أحواش ناحية قرية النجوع بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.​