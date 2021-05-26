شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عمليات الشفط والمكافحة للتسرب البترولي بخليج جمشة شمال البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للأسبوع الثالث، واصلت الشركة العامة للبترول عمليات شفط ومكافحة التسرب البترولي بالزيت الخام الذي شهدته منطقة خليج جمشة شمال البحر الأحمر، بالقرب من أحد آبار البترول القديمة التابعة لامتياز الحفر والتنقيب للشركة العامة للبترول، وواصلت الشركة العامة اقامة سياج وحواحز مطاطية لمنع امتداد التسرب لمياه البحر المفتوحة.

واكدت اأجهزة وزارة البيئة بالبحر الاحمر عدم امتداد الترب البترولي بالزيت الخام من منطقة خليج حمشة إلى محمية الجزر الشمالية حيث يتم اجراء مسح بري وبحري لشواطئ الجزر ومناطق الغوص والشعاب المرجانية بشكل يومي للتاكد من خلو المحمية من أي تلوث بترولي وسرعة وضع حلول نهائية وعاجلة لوقف وانهاء التسرب البترولي بالزيت الخام بمنطقة خليج جمشة شمال الغردقة ب٦٠ كيلو متر الاستمرار في اعمال المكافخة والشفط للزيت الخام وزيادة مساحة الحواجز المطاطية لمحاصر التسرب البترولي من الامتداد للمياه المفتوحة والتيارات المائية وزيادة عدد العمالة اليومية بموقع التسرب فيما قام مسؤولو المحميات باجراء مسح لشواطئ محمية الجزر الشمالية للتاكد من عدم امتداد التسرب اليها.

فيما قامت الشركة العامة للبترول زيادة الحواجز المطاطية بنحو ٢٠٠ متر لمنع امتداد الزيت الخام للمياه المفتوحة وتبين ان عدد مناطق التسرب البترولي تصل إلى ٥ مواقع ما بين تدفقات برية وبحرية وكهوف.