شكرا لقرائتكم خبر عن متدربو البرنامج الرئاسي يزورون قصر ثقافة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم ستكمال اليوم الثاني والثالث للسادة متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين، حيث قام المتدربون بزيارة قصر ثقافة الجيزة بمرافقة هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع والدكتورة نهى نبيل مدير مديرية الثقافة بالجيزة وتم استعراض الانشطة المختلفة التي تقدم للمواطنين مجاناً بقصر الثقافة وتم حضور ورش الباليه وبروفات أحد العروض المسرحية، وقد أعرب السادة المتدربين عن سعادتهم بمستوى الأطفال والشباب المترددين على المركز.

واستكمل المتدربون تدريبهم بلقاء مع السيدة نرمين صليب مدير إدارة الإحصاءات المركزية ومدير وحدة السكان وسرعة الاستجابة بمحافظة الجيزة، والتي استعرضت لهم دور إدارة الإحصاءات في المساهمة في توفير المعلومات الإحصائية الدقيقة عن محافظة الجيزة ومشاركتها في التعداد العام للسكان وكذلك دور الإدارة الفعال في ملف التعبئة العامة للمحافظة، واستكملت بدورها مديرة لوحدة السكان بالتعريف بأهمية الإدارة في التصدي لبعض الموروثات العرفية القديمة كختان الاناث وزواج القاصرات وعدم اتباع منهج سليم في تنظيم الاسرة، وما قامت به محافظة الجيزة من خلال حملة «خلفتك مسئوليتك.. احسبيها صح» للتوعية بتنظيم الاسرة بقرى محافظة الجيزة ولاسيما قرى مركزي الصف واطفيح.

وتبع ذلك لقاء مع الدكتورة سماح عفيفي مدير إدارة الازمات والكوارث، والتي استعرضت بدورها دور ادارة الازمات بمحافظة الجيزة وتعاملها مع انماط مختلفة من الكوارث والبلاغات الواردة من المواطنين على مدار الساعه واهم الاساليب التي تعتمد عليها الادارة في التعامل مع الازمات الكبيرة مثل ازمات السيول أو الحرائق أو انهيار العقارات.

واختتم المتدربون اليوم الثاني للتدريب بمناقشة مفتوحة مع السيدة نائب المحافظـ حول بعض الملفات الهامة بالمحافظة واستعراض بعض المشكلات ووضع أكثر من طريقة للتعامل مع تلك المشكلات.

أما في اليوم الثالث فافتتحه السادة المتدربون بحضور انطلاق شعلة اولمبياد الطفل المصري من امام ديوان عام محافظة الجيزة والذي اطلقها السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ثم قام السادة المتدربون بحضور اجتماع مع نائب المحافظ وطلبة كلية الاعلام جامعه القاهرة حول مشروع تخرج طلبة الكلية والذي يهدف لنشر التوعية بالسياحة الريفية والاثرية بمركز ومدينة البدرشين ومساعدة اصحاب الحرف اليدوية من اهل المركز في تسويق منتجاتهم.

تبع الاجتماع لقاء مع هبة الله عطا مدير إدارة الطفولة والامومة بالمحافظة والتي استعرضت دور الادارة في المتابعات الدورية لدور الرعاية وسرعة الاستجابة لبلغات خط نجدة الطفل في نطاق محافظة الجيزة.

ثم توجهت نائب المحافظ برفقة السادة المتدربين لمنطقة مساكن عثمان بمدينة حدائق أكتوبر حيث تتواجد القافلة الطبية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والهلال الأحمر المصري، والتي تم من خلالها الكشف على ما يقرب من ٣٠٠ شخص في اليوم الثاني للقافلة والتي ستستمر إلى الخميس من هذا الأسبوع.

واختتم المتدربون اليوم الثالث بالعمل على دراسة جديدة لتطوير اساليب العمل بادارة الازمات بمحافظة الجيزة.