شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 21 إزالة إدارية وتغريم 10 أشخاص لعدم ارتداء الكمامة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة ابراهيم نصير رئيس المركز، حملة مكبرة مساء اليوم حملة على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بالقرارات وتحقيق الانضباط العام لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بمشاركة اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة اسنا.

وخلال الحملة تم المرور على قرية النجوع وعزبة صالح والطوايع والقرية، ورصدت الحملة التزام المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق وخلال الحملة تم تحرير ١٠ محضر إشغال طريق، وتنفيذ ٢١ إزالة إدارية، وتحرير ٣ محاضر مضبوطات متنوعة، كما تم ضبط عدد ١٠ مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه).

وشارك في الحملة عبدالدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا، وملازم اول محمود جاد مركز شرطة اسنا، وأحمد إبراهيم شرطة مرافق اسنا، وياسر عشاوى مدير شركة مياه الشرب بإسنا، ومختار عبدالمنعم مدير قسم الاشغالات بالمركز، ومسئول رخص المحلات.