شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات، وذلك ضمن الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على حرم نهر النيل.. وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢ حالة مخالفة بمساحة ٢٠٠م٢ عبارة عن احواش بالطوب الابيض متعدية على حرم نهر النيل بناحية نجع ابوحميد بقرية النجوع باسنا صادر لها قرار.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز واحمد حارس ومحمد ابراهيم مهندسى حماية نيل الاقصر، وذلك بالتنسيق مع قوات الامن بقيادة اللواء محمد المراكبي مساعد مدير الامن للوحدات والعميد محمد عايد مأمور مركز شرطة اسنا .

وفي السياق ذاته تمكن الاجهزة التنفيذية بمركز اسنا بمصادرة مواد بناء، لمخالفة عبارة عن شروع في بناء قواعد خرسانية وتم مصادرة المواد حال اكتشافه وذلك بمنطقة جسر السيالة بمدينة اسنا وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.