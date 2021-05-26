شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 21 محلًا لمخالفة قرارات الغلق في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن، واللواء نادر وصفي مساعد مدير الأمن، ومشاركة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة على المحال والمقاهى بمدينة الأقصر، لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة ورفع الإشغالات وتحقيق الانضباط العام ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

استهدفت الحملة، شوارع المدينة المنورة والخليج والتليفزيون والمنشية، والسوق السياحي، ورصدت الحملة التزام المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق فيما عدا عدد (٢١) حالة مخالفة لقرار الغلق، كما أسفرت الحملة عن تحرير ٢٥ محضر إشغال طريق، (٧) محاضر ضد بائع متجول، وضبط عدد(٤) ميكروفونات، (٩) نظافه عامه، (١٣) تصالح كمامات، عدد (٣) مقهى تقدم شيشه وضبط (٢٧) شيشه، (٦٢) ازالات اداريه.

كما أوضح رئيس مدينة الأقصر، أن الحملة تمكنت من فض تجمع لحفل فرح شعبي بنجع عبادي بمنطقة حي شمال وتم رفع الفراشة والزينة وتم انهاء الفرح على الفور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تنفيذا لقرارات الدولة المنظمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شارك في الحملة أيمن حسين رئيس حي وسط، وأحمد زين رئيس حي شمال ومسؤولي قطاعات النظافة بالأحياء المعنية، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية ورجال المتابعة ومسؤولي قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة.