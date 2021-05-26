شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحسم موقف الكتاب المدرسي داخل امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني آليات استخدام الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية العامة.

وأكد شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «قررت الوزارة إتاحة دخول»الكتاب الحكومي الخاص بالطالب«سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه»

وتابع «سوف نسمح بدخول الكتاب وعليه ملاحظات الطالب فقط».

وشدد شوقي على أنه لن يسمح بدخول اوراق أخرى من أي نوع ولن يسمح بدخول التابلت على شبكة الانترنت اثناء الامتحان لاسباب تأمينية تقنية ولتحقيق تكافؤ الفرص مع زملائكم من طلاب المنازل والإعادة والتقسيم.