شكرا لقرائتكم خبر عن للمؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل .. وظائف خالية بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك في القطاع العام والخاص أو ضمن مبادرة طوّر وغيّر التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة والتي تختص هنا بحاملي المؤهلات المتوسطة أو بدون مؤهل وفقا لكل شركة في الشروط والتفاصيل ورابط التقديم أدناه:

1- مطلوب لمطاعم أمريكانا على الوظائف التالية:

1- عضو فريق (بائع)

2- مشرف ورديه (سوبر فايزور)

الأشراف والمتابعه على كافه الأنشطه الخاصه بالمطعم خلال الورديه

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مكان العمل: مدينة نصر- المعادي

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الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط وعالي للمشرفين

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق والمزايا:

- مرتب 2300 اساسى

مرتب المشرف يبدأ من 3500

-- بدل مواصلات + بدل وجبه

- العمل 9 ساعات

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية:: اضغط هنا

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2- سيتي مارت ماركت يطلب للتعين:

- مساعد كاشير

المسئولية عن نظافة الفرع ورص المعروضات بالطريقة الصحيحة ومساعدة الكاشير والباريستا

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مكان العمل: مصر الجديدة- المقطم – الحسين

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الشروط:

- مؤهل متوسط

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق

- المرتب 2200

- 8 ساعات عمل

- يتم تعليمه شغل الكاشير وفى حالة اثبات جدارته يتم ترقيت + اوفر تايم

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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3- شركة لؤطة للاستوكات والملابس الأوروبية تطلب للتعين:

1- بائعين داخل الفرع

2- كاشير داخل الفرع

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مكان العمل: حدائق الاهرام- 140ط- فيصل- الهرم- المنصورة- الاسكندرية- الاسماعيلية- طنطا- عين شمس- حلوان- اكتوبر- حدائق المعادي- امبابة- السيدة زينب- المقطم- شبرا مصر- شبرا الخيمة- النعام وسليم الأول- النزهة الجديدة

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الشروط:

- مؤهل عالي- فوق متوسط- متوسط- دبلوم

- ذكور واناث

- خبرة نفس المجال

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتب 1800 لوظيفة المبيعات + عمولة كبيرة

و2000 لوظيفية الكاشير

- أرباح عمولة شهرية وموسمية وعدد ساعات إضافي

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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4- شركة اكسيد عن فتح باب التقديم على الوظائف التالية:

- فني ازالة اعطال وتركيبات

(تصليح اعطال الخطوط وتنفيذ تركيبات السنترالات بالمحافاظات)

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مكان العمل: القاهرة الكبرى والمحافظات

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شروط_المتقدمين:

- مؤهل متوسط.

- السن 30 حد اقصي.

- الالمام بمبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية

اجادة التعامل مع الاجهزة اللوحية

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

- ذكور فقط

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المميزات:

- المرتب يتم توضيحه في المقابلة التلفونية

- 9 ساعات عمل

- يومين اجازة

- تامين اجتماعي وتامين طبي

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

وسوف يتم الاتصال بك:

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5- شركة خير بلدنا للهايبرماركت تطلب للتعين بفرع سبك الباجور الوظائف التالية:

1. مدير فرع

2. مشرف عام فرشات

3. مشرف عام صالة

4. موظف عام صالة

5. بائع لحوم

6. كاشير

7. بائع بقاله

8. امن خبرة

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مكان العمل: سبك الباجور

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المميزات والشروط:

1. مميزات ممتازة وتنافسية لجميع المتقدمين – وتدريب وشهادة- وشنط تموينية شهرية

2. تامينات اجتماعية وطبية

3. مكان عمل لائق

4. مؤهلات متوسطة وعليا

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للتقدم يرجى ملء الرابط التالى: اضغط هنا وسوف نقوم بالاتصال بك مباشرة

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6- فرصة للشباب بالمحافظات المختلفة شركة دومتى واحدة من اكبر الشركات بالقطاع التصنيع الغذائى FMCG

تطلب للتعين فورا ( خبرة وبدون خبرة ):

1- سائق درجه ثانيه / ثالثه (الخصوص / شبرامنت / اكتوبر)

2- عامل مخزن (شبرامنت)

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مميزات وحقوق العمل بالشركة والشروط:-

1. تامين اجتماعى- تامين صحى

2. مرتب جيد + ارباح سنوية + ترقيات + زياده سنوية

3. توفير تدريب على مهارات الانتاج والعمل والتنمية البشرية

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) -الموهل بداية من يقراء ويكتب حتي عالي للمبيعات- موقف للتجنيد للذكور )

8 ساعات عمل فقط- ثلاث ورديات

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للتقدم للوظائف يرجى ملء الرابط التالى اضغط هنا وهيتم التواصل معاك

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7- سيلنترو كافيه Cilantro -يطلب للتعيين:

1- عضو فريق

2- باريستا / باريستا متقدم

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مكان العمل: القاهرة والجيزة

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الشروط المشتركة:

- متوسط أو عالى

- اساسيات الانجليزي

- حد اقصى 28 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب عضو فريق 2500

باريستا من 3500 إلى 4500 حسب الخبرة

- 9 ساعات عمل

- تامينات ( اجتماعى- طبى )

- تدريبات وترقيات

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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8- هايبر ماركت بنده العالميه لتجاره التجزئه تطلب للتعيين:

(- مشرف أغذيه جافه

- مسؤل أستلامات

- متلقي طلبات (عبر الهاتف)

- شيف مخبوزات

- بائع مخبوزات

- بائع خضار وفاكهه

- مصفف بضائع

- كاشير)

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مكان العمل: فروع ( 6 أكتوبر- مدينه نصر- العبور )

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الشروط المشتركة:

مؤهلات متوسط وعالي

حد اقصى للسن 35 سنة

يفضل خبرة سنتان على في مجال السوبر ماركت

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المميزات المشتركة والحقوق

مرتبات مجزية

9 ساعات عمل

تأمين أجتماعي- تأمين طبي عائلي

إنتقالات

حوافز

تأمين على الحياه

فرص للتطوير والترقي

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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9- فرصة للشباب بالمحافظات المختلفة شركة دومتى واحدة من اكبر الشركات بالقطاع التصنيع الغذائى FMCG

تطلب للتعين فورا ( خبرة وبدون خبرة ):

1- اخصائي مبيعات (بجميع المحافظات)

2- سائق درجه ثانيه / ثالثه (الخصوص / شبرامنت / اكتوبر)

3- عامل مخزن (شبرامنت)

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مميزات وحقوق العمل بالشركة والشروط:-

1. تامين اجتماعى- تامين صحى

2. مرتب جيد + ارباح سنوية + ترقيات + زياده سنوية

3. توفير تدريب على مهارات الانتاج والعمل والتنمية البشرية

------

) -الموهل بداية من يقراء ويكتب حتي عالي للمبيعات- موقف للتجنيد للذكور )

8 ساعات عمل فقط- ثلاث ورديات

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للتقدم للوظائف يرجى ملء الرابط: اضغط هنا التالى وهيتم التواصل معاك

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10- مجموعة مطاعم مورى انترناشيونال تطلب للتعين:

1- ويتر

2- مساعد ويتر

عمل على نظافة واستعداد مناطق تقديم الطعام لاستقبال الزبائن

3- شيف (جميع التخصصات)

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مكان العمل: التجمع / مدينة نصر / الزمالك/ المهندسين / اكتوبر / مصر الجديده / الماظه / المعادى

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الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط وعالي لكل الوظائف

- ذكور

- خبرة في نفس المجال

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق والمزايا:

- 2700 ~ 3000 قابلة اللزيادة المرتب: الويتر:

مساعد ويتر: 2200 ~ 2500 قابلة للزيادة

الشيف: 2900 ~ 3200 قابلة للزيادة

- العمل 8 ساعات

- تأمينات

- بدل انتقال لمناطق اكتوبر أو التجمع

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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11- شركة فاتورة للاستشارات تطلب للتعين:

- مندوب مبيعات (بينزل للتجار يعرفهم بالابلكيشن )

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مكان العمل: القاهرة والجيزة والقليوبية- دمياط- السويس- كفر الشيخ

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الوصف:

جذب العملاء الجدد وترويج المنتجات وفقا لسياسات الشركة.

- بناء العلاقات والتواصل الدائم مع العملاء الحاليين والمحتلمين

- تحقيق الأهداف الشهرية المرجودة للمبيعات

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الشروط:

- مؤهل متوسط وعالي خريجين

- ذكور واناث

- خبرة 3 شهور

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق:

المرتب: 2000 اساسي + بدل مواصلات 1000- عمولة تصل إلى 2000

8 ساعات عمل

تأمينات طبية واجتماعية

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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12- شركة مشهورة في مجال البن تطلب للتعيين:

1- كاشير

2- مندوب مبيعات تجزئه (ينزل مع سائق)

3- باريستا

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مكان العمل: مصر الجديدة – الشيخ زايد – مدينة نصر

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الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط عادا الكاشير مؤهل عالي خريجين

- ذكور فقط

- خبرة من سنة في نفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق المشتركة:

المرتب للكاشير من 2500 إلى 2700 + التيبس + ارباح ربع سنوية

المبيعات: 2700 اساسي + العمولة

البارستا: 2500 ويزيد حسب الخبرة

8 ساعات عمل

تأمينات طبية واجتماعية

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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13- مطاعم كشرى سيد حنفى تطلب وظائف_طلبة_وخريجين الوظـائــــــــــــف التالية: :-

1- متلقي طلبات (كول سنتر)

٢- كاشــــــير

3- عضو فريق ( مقدم طلبات _ ويتر )

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مكان العمل: فروع وسط البلد- حدائق القبه- القاهره الجديده

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الشــــــــــــروط:-

- السن من ١٨ إلى ٣٥ سنه

- مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط لعضو الفريق ( طلبه وخريجين )

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الحقوق والمميزات :-

- المرتب:

متلقى طلبات 2650 + 500 اداء

الكاشير 2600

عضو فريق 2450

２- حوافز شهرية

３- ساعات العمل 9 ساعات

４- تأمين صحي

５- تأمين إجتماعي

６- بدل انتقال لفرع مصر الجديدة

７- توفير وجبه يوميا

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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