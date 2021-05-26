شكرا لقرائتكم خبر عن بداية التمدد لمنخفض الهند الموسمي .. حالة الطقس من الأربعاء إلى الاثنين 31 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 26 مايو إلى الاثنين 31 مايو 2021، حيث بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات، أسيا وأفريقيا وأوروبا يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة ا في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار, وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

ويسود الأيام القادمة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائلٌ للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وشديدُ الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفٌ ليلًا شمالًا ومعتدلٌ جنوبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الأربعاء 35 درجة وعلى السواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 36 درجة وشمال الصعيد 37 وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون 36 درجة يوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و28 درجة على السواحل الشمالية و36 على جنوب سيناء و38 على شمال الصعيد و42 درجة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس الأربعاء 26 مايو 2021:

شبوة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى السواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الخميس 26 مايو 2021:

شبوة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى السواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الجمعة 28 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس السبت 29 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الاحد 30 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الاثنين 31 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأربعاء 26 مايو إلى الاثنين 31 مايو 2021.