شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه نصيحة هامة لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة هامة لطلاب الثانوية العامة في مصر.

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «تابعوا قناة»مدرستنا ٢«الخاصة بمراجعات الثانوية العامة المجانية التي توفرها الوزارة مباشرة للتدريب على نظام الاسئلة الجديد وتقدم الجديد يوميا حتى انتهاء الامتحانات».

ونشر شوقي رابط لمكتبة المراجعات على يوتيوب ويمكنكم مشاهدتها على التليفزيون ايضا.

كما نشر شوقي رابط قناة «مدرستنا ٢» على «الفيسبوك» ايضا بخلاف رابط اليوتيوب مما يسمح بمتابعة المراجعات الحديدة من تليفونك أو التابلت أو الكمبيوتر بخلاف البث التليفزيوني.