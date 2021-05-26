شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية» تكشف عن نشاط جديد للعواصف الشمسية الجيومغناطيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه تتوالي العواصف الشمسية مع زيادة نشاط الشمس هذه الأيام، حيث يتوقع وصول عاصفة جيومغناطيسية غداً الأربعاء 26 مايو بقوة تبلغ (G2).

واضاف «القاضي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه بدأ هذا النشاط بظهور البقعة الشمسية (AR2824) في 18 مايو الحالي ومع بداية ظهورها اطلقت توهجاً شمسياً من (Solar Flare) من الفئة (C)، ويتوقع وصول عاصفة جيومغناطيسية اليوم وغداً الأربعاء 26 مايو بقوة تبلغ (G2).

وتابع في يوم 19 مايو تم تصوير انفجارات مصاحبة للبقعة الشمسية (AR2824) على سطح الشمس بلغت قوتها ما يعادل حوالي مائة الف قنبلة ذرية.

وفي 20 مايو يستقر المجال المغناطيسي للبقعة الشمسية (AR2824) بدون اطلاق أي انفجارات.

وفي 21 مايو تعود البقعة الشمسية (AR2824) للنشاط مرة أخرى بإطلاق توهج شمسي (Solar Flare) من الفئة (C) تسببت في حدوث نبضات من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية أدت إلى تأين الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض. مما تسبب في انقطاع طفيف للاتصالات اللاسلكية فوق أمريكا الشمالية وأجزاء من المحيط الهادئ، وموجات الراديو عند ترددات أقل من 20 ميجاهرتز.

في 22 مايو نشاط البقعة الشمسية (AR2824) يتصاعد بشكل فجائي بإطلاق 9 توهجات شمسية (Solar Flare) منها 7 من الفئة (C) و2 من الفئة (M).

في 23 مايو توالى انطلاق سلسلة التوهجات الشمسية (Solar Flare) حيث تم تسجيل 12 توهجاً شمسياً (Solar Flare) منها 10 من الفئة (C) و2 من الفئة (M)، وتزامن معها انطلاق المقذوفات الكتلية والتي تسمي (coronal mass ejection (CME)) من الشمس في اتجاه الأرض.

وظهر التأثير على الغلاف الجوي في المنطقة (D) من الأيونوسفير وهي المنطقة من الغلاف الجوي عند ارتفاع من 40 إلى 90 كم من سطح البحر، حيث تتأثر الاتصالات ذات الترددات العالية وموجات الراديو وأنظمة الملاحة العالمية (أنظمة تحديد المواقع).

واشار القاضي إلى أنه حسب توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) فإنه يتوقع وصول العديد من العواصف الجيومغناطيسية اليوم وغداً الأربعاء 26 مايو ورغم صغرها لكن كثرة عددها توحي بوصولها بقوة تبلغ (G2).

ويتم تصنيف التوهجات الشمسية (Solar Flare) حسب شدتها بالحروف التالية (A، B، C، M, X) حيث يرمز الحرف (A) إلى الأضعف والحرف (X) إلى الأقوي.

أما العواصف الشمسية الجيومغناطيسية فيتم تصنيفها بالرمز (Gx) حيث يمثل حرف (x) بأرقام من 1 إلى 5 حيث يشير رقم 1 إلى العاصفة الأضعف والتي قد تحدث بعض التغيرات الضعيفة جدا في شبكات الكهربائية وأنظمة الاتصالات وقد يصل تأثيرها إلى مناطق فوق خط عرض 45 درجة، بينما الرقم 5 يشير إلى عاصفة شديدة القوة والتي قد تتسبب في حدوث انهيار لأنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة الفضائية وشبكات نقل الطاقة الكهربائية، وقد تصل أضرارها إلى خط عرض فوق 40 درجة.