شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نستهدف توطين صناعة اللقاحات فى مصر لتصبح مركزًا إقليميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 768 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 187446 حالة حتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 1149 حالة جديدة، ووفاة 45. وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بكورونا حتى الآن هو 254984، من ضمنهم 187446 حالة تم شفاؤها، و14766 حالة وفاة.

وشاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» فى أعمال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية للدورة الـ74 والتى تستمر لمدة أسبوع، بحضور الدكتور تيدروس أدناهوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، وممثلين من جميع الدول الأعضاء.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية التوصل إلى استراتيجية دولية لتحسين إتاحة الأدوية واللقاحات، مع التركيز على أهمية نقل تكنولوجيا التصنيع لمختلف الدول، مشيرة إلى ضرورة توطين صناعة اللقاحات.

وأكدت «زايد» ضرورة استمرار الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين بالتوازى مع الجهود المبذولة فى مواجهة الجائحة. وتابعت أن مصر وضعت تقديم الخدمات الصحية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس على رأس أولوياتها، خاصة كبار السن، من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.

فى سياق آخر، قالت غرفة المنشآت الفندقية إن حصول العاملين بالمنشآت الفندقية على جرعات تطعيم كورونا إجبارى وليس اختياريًا.

وفى شمال سيناء، سجلت المحافظة 3 حالات وفاة نتيجة إصابتهم بالفيروس، ليصل عدد الحالات إلى 179 حالة منذ بداية الجائحة.

وفى الأقصر، سيطر الحزن على دير الأنبا باخوميوس، أو «دير الشايب»، بعد رحيل الراهب القس فيلوباتير، وبعدها بساعات معدودة رحيل الأنبا سلوانس، رئيس الدير، بعد صراع مع كورونا.

فى سياق متصل، تمكنت هيئة الدواء المصرية، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومكافحة المخدرات ومباحث التموين، من ضبط شخص لاتهامه بترويج أدوية البروتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا المستجد بثمن باهظ، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.