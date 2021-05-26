شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن كيفية حل مسائل الرياضيات والعلوم في امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات كتابة الحل لبعض مسائل الرياضيات والعلوم بامتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن الوزارة قررت تسليم ورقة بيضاء مؤمنة أثناء الامتحانات الإلكترونية التي تحتوي أسئلة تتطلب كتابة خطوات لحلها وذلك تيسيرا على الطلاب.

وتابع: «يتسلم الطالب الورقة في اللجنة وليس مسموحا الدخول بورق من الخارج».