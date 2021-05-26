شكرا لقرائتكم خبر عن حملات توعية بأهمية التسجيل للحصول لقاح كورونا في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المجلس القومي للمرأة في البحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع، حملة للتوعية بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الفيروس.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في إطار جهود الدولة للتوعية بأهمية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت المهندسة زكية رشاد إن حملة التوعية استهدفت 15 ألف رجل وسيدة بإجمالي 3 آلاف زيارة، وتم الوصول إلى 9 آلاف سيدة و6 آلاف من الذكور في قري وعزب ونجوع المجافظة.

واضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إن الحملة استهدفت مناطق «سكنيدة طاموس- حى قرطسا- حى نقرها- حى صلاح الدين- حى شبرا- قرية الأبعادية- نفرة- زاوية غزال- دسونس أم دينار- بسطرة- نديبة» في مركز دمنهور.

كما تم استهداف قريتى محلة الأمير وإدفينا في مركز رشيد، وبركة غطاس في أبوحمص، وكفر مساعد في إيتاي البارود، وسمخراط في الرحمانية، وقري «ديروط- اريمون- كوم النصر- سرنباى- كفر الرحمانية» في مركز الرحمانية، وقري «دست الاشراف- النجيلة- البريجات- صفت العنب- كوم حمادة غرب- كوم حماده شرق» في مركز كوم حمادة.

وتم استهداف أيضًا في مركز بدر قرية عبدالسلام عارف، ومدينة أبوالمطامير وق ية الربدان في شبراخيت وقرية زهرى في كفر الدوار وقريتى الحجر المحروق وزمران النخل في الدلنجات.

وقامت المشاركات في الحملة من أعضاء الفرع والرائدات الريفيات والمتطوعات بمساعدة السيدات على تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، وكذلك التسجيل عبر الخط المختصر ١٥١١٥.

حملة توعية للتسجيل للحصول لقاح كورونا

حملة توعية للتسجيل للحصول لقاح كورونا

حملة توعية للتسجيل للحصول لقاح كورونا

حملة توعية للتسجيل للحصول لقاح كورونا