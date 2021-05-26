شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توضيحًا خاصًا بسؤال القصة والتعبير.

وأضاف شوقي في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بالنسبة للغة العربية الامتحان يشمل التعبير والمفردات اللغوية من القصة».

وبالنسبة للغة الإنجليزية فإن الامتحان يشمل أيضا التعبير بطريقة مبسطة، بالإضافة إلى توظيف المفردات والتراكيب اللغوية من القصة.