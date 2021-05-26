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توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توضيحًا خاصًا بسؤال القصة والتعبير.

وأضاف شوقي في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بالنسبة للغة العربية الامتحان يشمل التعبير والمفردات اللغوية من القصة».

وبالنسبة للغة الإنجليزية فإن الامتحان يشمل أيضا التعبير بطريقة مبسطة، بالإضافة إلى توظيف المفردات والتراكيب اللغوية من القصة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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