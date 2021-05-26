شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن حل «المشكلة المزمنة»: استبيان لطلاب الثانوية لـ«لغة الجيولوجيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الوزارة من تعريب مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة التي وصفها بـ(مشكلة مزمنة).

وأضاف «شوقي» في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء، أن «الوزارة ستنشر استبيانا لطلاب القسم العلمي ليختاروا اللغة المفضلة لديهم لامتحان الجيولوجيا»، مشيرًا إلى أنه «على أساس الإجابة سيتم إرسال امتحان الجيولوجيا إلى الطالب باللغة التي يفضلها».

وقال انتظروا الإعلان عن نشر هذا الاستبيان في الأيام القادمة.