مستثمرون غير جادين.. استرداد 26.5 فدان أملاك دولة في البحيرة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعادت لجنة استرداد الأراضي المملوكة للدولة بمركز وادي النطرون في محافظة البحيرة برئاسة المهندس السيد حمزة، رئيس المدينة، 3 قطع أرض على مساحة 26.5 فدان في قرية الحمرا بنطاق المركز.

وقامت لجنة استرداد الأراضي بالتعاون مع مركز شرطة وادي النطرون باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستثمرين المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة عن الأرض التي تقدموا بطلبات لتخصيصها.

وتم وضع لافتة تحمل عبارة «أرض مستردة أملاك دولة» على الأرض التي تم سحبها من المستثمرين غير الجادين.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أن محافظة البحيرة تتعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على الأرض أملاك الدولة، وأنه يتم سحب الأراضي من غير الجادين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ردعًا للمخالفين واستردادًا لحق الدولة والشعب كاملاً.

وأضاف محافظ البحيرة إن حملات استعادة حق الدولة والشعب مستمرة، وسيتم التصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، حفاظًا على حق الشعب والأجيال القادمة منها.

مستثمرين غير جادين.. استرداد 26.5 فدان أملاك دولة فى البحيرة

مستثمرين غير جادين.. استرداد 26.5 فدان أملاك دولة فى البحيرة