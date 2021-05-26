شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تسلمنا 11 قلابًا وسيارة كسح جديدة لدعم منظومة النظافة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن المحافظة تسلمت، اليوم، عدد 11 قلابا وسيارة كسح بقيمة 5 ملايين و772 ألف جنيه لدعم منظومة النظافة بالوحدات المحلية، وذلك من الاعتمادات المخصصة لنشاط تحسين البيئة وتدعيم منظومة النظافة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020/2021.

تم تسلم عدد 12 قلابا وسيارة والتي سيتم توزيعها على الوحدات المحلية بواقع: 8 سيارات للوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا (7سيارات نص قلاب «4طن»+ سيارة كسح)، وعدد 2 سيارة قلاب «نصف نقل» للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وسيارة نص قلاب «4طن» للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى وسيارة نص قلاب«4 طن» للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية العمل على تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة، والمتابعة الدورية لأعمال صيانة المعدات لضمان استمرار عملها بالكفاءة المطلوبة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات التي توفرها الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية.

كما وجه المحافظ السكرتير العام اللواء جمال مسعود بالإشراف على تسليم المعدات التي وردت للمحافظة وتم اصطفافها أمام مبنى الديوان العام للمحافظة على الوحدات المحلية، حيث تم اختيار السيارات 4 أطنان صغيرة الحجم لسهولة حركتها داخل الشوارع الضيقة بالقرى والعزب، ضمن خطة المحافظة لدعم ملف النظافة والتجميل بالمحافظة من خلال توفير الاعتمادات المطلوبة لدعم المنظومة، سواء في مجال الدعم بمعدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية لتقوم بدورها على الوجه المطلوب.