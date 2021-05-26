شكرا لقرائتكم خبر عن للقضاء على «الكبود».. تحديث «السيرفيس» لأهالى خور عواضة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، تدشين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمشروع تحديث السيرفيس لأهالى منطقة خورعواضة، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتحديث وسائل النقل الجماعى وخاصة بالمناطق والأحياء الشعبية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضارى للمدن والمراكز.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن المشروع يشمل 24 ميكروباص كمرحلة أولى من أجمالي ٥٠ سيارة ميكروباص حديثة ومكيفة وبنفس تعريفه الأجرة مراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين، وذلك وسط الأنغام والأغانى الفلوكلورية والتراثية لفرقة أسوان للفنون الشعبية.

و أكد محافظ أسوان على أن تحديث النقل الجماعى لمنطقة خور عواضة يأتي ضمن المخطط العام الجارى تنفيذه لإضفاء الشكل الجمالى لمحافظة أسوان بما يليق بمكانتها السياحية والعالمية ومنها توفير وسائل نقل حضارية وآمنة بتفريغ المدينة من سيارات الربع نقل ( الكبود).

مشروع تحديث السيرفيس لأهالى منطقة خورعواضة بأسوان

مشروع تحديث السيرفيس لأهالى منطقة خورعواضة بأسوان

مشروع تحديث السيرفيس لأهالى منطقة خورعواضة بأسوان

مشروع تحديث السيرفيس لأهالى منطقة خورعواضة بأسوان