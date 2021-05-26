شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لرئيس «الأنوكا» : مصر مستعدة دائمًا لاستضافة جميع الأحداث الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن مصر مستعدة دائمًا لاستضافة كل الأحداث والفعاليات الرياضية فى أى وقت، وتوفير جميع الإمكانات والقدرات التنظيمية والإدارية واللوجستية لإنجاحها.

وأضاف «السيسى»، خلال استقباله رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية «الأنوكا»، مصطفى براف، أمس، أن الدولة توفر شتى سبل الدعم لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإفريقية فى القاهرة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها القارة الإفريقية بسبب جائحة كورونا.

وهنأ «السيسى»، «براف» على انتخابه رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، مشيرًا إلى دورها فى تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى القارى، وتأثيرها الفعال فى التقريب بين شعوب العالم وغرس الروح الرياضية والإخاء بينهم فى إطار التنافس الرياضى، وأشاد بالتطور الملحوظ الذى تشهده الرياضة الإفريقية على الساحة العالمية، والذى تمثل فى الأداء المشرف خلال الفترة الأخيرة لمعظم الفرق واللاعبين الأفارقة فى البطولات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية الجماعية والفردية.

وأهدى رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، «السيسى»، وسام الاستحقاق الخاص باللجنة الأولمبية الإفريقية، والذى يُعد أحد أرفع الأوسمة الرياضية فى القارة الإفريقية، مشيدًا بدور مصر التاريخى كإحدى الدول الإفريقية المتفوقة فى مختلف الرياضات الجماعية والفردية، خاصةً فى ظل كونها أكثر الدول فوزًا بدورة الألعاب الإفريقية على مدار التاريخ، وهو الأمر الذى يعد امتدادًا للموقع المصرى الريادى فى إفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية. وأعرب «براف» عن تقديره للتسهيلات والتجهيزات التى وفرتها مصر لاستضافة فعاليات الجمعية العمومية الـ19 لها بالقاهرة، مؤكدًا ثقته فى نجاح مصر على جميع الأصعدة فى استضافة مختلف الفعاليات الرياضية عالميًا وقاريًا، خاصةً فى ضوء الخبرة المصرية المتراكمة فى هذا الصدد، وكذلك ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى، وهو ما انعكس فى التنظيم الرائع الأخير لبطولة كأس العالم لكرة اليد فى مصر، والذى حظى بإشادة دولية واسعة.

وشهد الاجتماع استعراض الإنجازات التى حققتها الرياضة الإفريقية مؤخرًا، وخطط اللجان الأولمبية الإفريقية خلال الفترة المقبلة فى هذا الخصوص للاستمرار فى التطوير والتقدم، فضلًا عن سبل التعاون بين مصر واللجنة الأولمبية الإفريقية للمساهمة فى تطوير إمكانات الشباب الإفريقى فى المجال الرياضى.

إلى ذلك، استقبل «السيسى»، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة لتبادل الاستفادة من تجارب العمل الشبابى والرياضى بكلا البلدين، وكيفية استغلالها فى استثمار طاقات الشباب وبناء كوادر مجتمعية شبابية فعالة.

وشدد الرئيس على عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين فى كل المجالات، وأهمية تعظيم دور الجهات المعنية بالشباب والرياضة لدى الجانبين فى النهوض بالشباب رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا، والذين يمثلون كتلة الأغلبية من تعداد البلدين.